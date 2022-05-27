Только на благотворительные концерты – почему Анна Тринчер во время войны не выезжает из Украины
Многие украинские звезды уехали за границу. Певица Анна Тринчер 24 февраля уехала из Киева, однако покинуть Украину не смогла. Она видит себя здесь, с любимым, с семьей.
Журналисты 24 канала пообщались с Анной Тринчер и на момент записи этого интервью звезда выезжала на благотворительный концерт для детей-переселенцев, который проходил на Кипре.
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Анна Тринчер о выезде из Украины во время войны
Это был первый выезд Анны за границу во время войны. 24 февраля она выехала в Бережаны, что на Тернопольщине, где и была 3 месяца. О выезде из страны даже не думала. Артистка рассказывала, что и на Кипр ехала с унынием.
Я не хочу покидать Украину. Мне не нравится, я не хочу быть сейчас за границей. Я вижу себя именно в Украине рядом со своим любимым, со своей семьей. Я не хочу никаких Италии, Испании. А если и ездить, то только на благотворительные концерты, и все, возвращаться домой,
– сказала Тринчер.
После возвращения из Кипра в Анны был запланирован концерт для военных. В настоящее время она использует свой голос для поддержки Украины. Хотя многие ее коллеги выступают за границей, собирая средства в поддержку армии, Тринчер остается в Украине. Она не может покинуть семью, жениха Александра Волошина.Полное интервью Анны Тринчер вскоре читайте на 24 канале.
Украинские звезды за границей
- Тина Кароль недавно выступила на благотворительном концерте в Лондоне, а перед этим с культурной миссией побывала в Японии.
- Оля Полякова начала благотворительный тур по Соединенным Штатам Америки и уже провела первые концерты.
- Катя Осадча и Юрий Горбунов рассказали о войне в Украине на Каннском кинофестивале и собрали средства в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас находятся на фронте.
- Джамала продолжает благотворительный тур по разным странам мира. Недавно она выступила с мировыми звездами в Нью-Йорке в поддержку Украины.