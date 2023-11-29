Музыкант уже опубликовал первое фото с дочерью и внуком из больницы. Мужчин выглядел очень счастливым.

Интересно "Сдавайтесь": группа ТНМК в Вене передали россиянам привет от Буданова – мощное видео

Участник группы ТНМК впервые стал дедушкой

Дочь Ярослава Веревкина родила сына. Интересно, что скоро девушка с папой снимутся в клипе группы.

Есть первый дед в коллективе – дочь нашего гитариста Ярослава Веревкина родила внука! Кстати, вскоре деда и Соню можно будет увидеть в нашем новом видео,
– отметили в инстаграмме группы.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники поздравили артиста.

  • "Поздравляю и желаю здоровья ребенку и мамочке. И всей семье благословения и защиты";
  • "Какая хорошая новость. Поздравление и всего наилучшего";
  • "Не верю своим глазам. Поздравляю вас. Очень классная новость, пусть малыш растет здоровий и счастливый";
  • "Поздравляю";
  • "Поздравляю! Крепкого здоровья мамочке и малышу";
  • "Какая отличная новость! Поздравляю";
  • "Какая радость".