На фоне заката: Леся Никитюк очаровала фотографиями из Турции

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Турции. Она поделилась с поклонниками новыми фото и очаровала сеть.
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк после напряженных рабочих съемок отправилась в отпуск. Сейчас она отдыхает в Турции в элитном отеле и часто публикует фото на личной странице.
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Фото Леси Никитюк из Турции
Знаменитость сделала фотографии на фоне волшебного заката. Перед камерой Леся Никитюк появилась в стильном образе. Она позировала в объемном белом комбинезоне с бахромой от коллаборации дизайнера Андре Тана и Кати Осадчей. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру.
Комбинезон телеведущая соединила с серебристыми босоножками на каблуках. Она довершила аутфит золотистыми аксессуарами – массивной цепочкой на шее, браслетами на руке и кольцами.
Леся Никитюк выровняла и распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза тушью и накрасила губы малиновой помадой.
Леся Никитюк / Фото с инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото с инстаграма звезды
Поклонников очаровала новая съемка звезды. Об этом они написали в комментариях под публикацией:
- "Красотка";
- "Хорошего отдыха";
- "Пусть каждый день будет таким";
- "Как всегда, невероятная красавица";
- "Невероятная".