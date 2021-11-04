Ткаченко отреагировал на обращение Валентина Томусяка, попавшего в "черный список" Минкульта

Министр культуры Александр Ткаченко отреагировал на обращение украинского актера Валентина Томусяка, который случайно попал в "черный список" Минкульта. Он отметил, что система нуждается в доработке и ситуация, которая сложилась, доказывает это.

Валентина Томусяка внесли в число лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, потому что он якобы снимался в пропагандистском российском фильме "Солнцепек". Эта ситуация возмутила украинского актера, и он обратился к властям, отметив, что надеется, что данный вопрос решится как можно скорее.

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Реакция Александра Ткаченко

Министр культуры в своей телеграмме отметил, что вчера обратился к Службе Безопасности Украины с просьбой проверить, как Томусяк попал в "черный список".

То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке,

– подчеркнул Ткаченко.

Текст публикации Александра Ткаченко:

Вчера обратился к СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.

То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке.

Сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях.

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