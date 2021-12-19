Тину Кароль обделили на премии YUNA-2022: продюсер Боднарчук поддержал обиженную звезду

Тина Кароль возмутилась музыкальной премией YUNA-2022, потому что по решению оргкомитета претендует только на одну награду. Известный продюсер Боднарчук поддержал поп-диву. Он считает, что ее недооценили.

2021 год оказался для Тины Кароль как никогда плодотворным. Она кардинально изменила сценический образ, решилась на новый имидж, выпустила два альбома – "Красиво" и "Двойной рай", летала в промотуры по странам СНГ и собрала миллионы просмотров на ютубе. Однако оргкомитет музыкальной премии YUNA-2022 номинировал звезду только на одну категорию – "Лучшая исполнительница". Это задело не только саму артистку, но и режиссера и продюсера Олега Боднарчука.

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Олег Боднарчук поддержал Тину Кароль в скандале с YUNA-2022

Украинский продюсер не стал анализировать все 16 номинаций, а разобрался только в "ближайшей к своему профилю" – "Лучшее концертное шоу". В ней Тину Кароль вытеснили пять артистов:

DOROFEEVA – Dofamin;

MAX BARSKIH – Bestseller;

Монатик – Made With Love and Rhythm;

TVORCHI – ROAD:

Артем Пивоваров – Стихійна акустика.

Одно из них Олег Боднарчук назвал "ремейком на себя же в 2018 году", намекая на шоу "Семь" Макса Барского. Другой же перформанс, по его мнению, "не носил постановочного характера", поэтому является только музыкальным концертом. Похоже, здесь продюсер намекнул на первый сольник DOROFEEVA – Dofamin.

Очень самобытный, новый и сложный перформанс Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend с множеством интересных, современных и инновационных решений проигнорировали. Как член жюри, отдал бы голос именно за это шоу,

– заявил Олег Боднарчук.

Тина Кароль на шоу на Atlas Weekend / Фото из инстаграма поп-дивы

что с полным списком номинантов на Национальную музыкальную премию YUNA-2022 можно ознакомиться по ссылке

Полный текст публикации Олега Боднарчука:

Хочу присоединиться к началу PR-компании YUNA. Первой ласточкой, знаменующей начало проекта, стало оглашение номинантов несколько дней назад, второй – возмущение популярной певицы о не внесении ее заслуг в минимум пять номинаций. Я попытался разобраться в ближайшей к своему профилю номинации – "Лучшее концертное шоу". И, как ни странно, я полностью согласен с возмущением исполнительницы.

Итак, в номинации "Лучшее конкретное шоу" пять претендентов:

DORОFEEVA – Dofamin

Макс Барських – Bestseller

Пивоваров – Стихійна акустика

ROAD – TVORCHI

Монатик – Made With Love And Rhythm

По-моему, два из них оказались здесь случайно. Одно из шоу – ремейк на себя же 2018 года (10 отличий вы там не найдете), второе – не имело "постановочного характера", что обязательно для названия "шоу" и, соответственно, было по жанру музыкальным концертом. С остальными все в порядке – крутые шоу.

В то же время реально самобытный, новый и сложный перформанс Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend с огромным количеством интересных, современных и инновационных решений проигнорировали. Я как режиссер увидел очень много сил и ресурсов именно в этой работе, а главное много экспериментального и смелого. Как член жюри отдал бы голос именно за это шоу. Но я уже несколько лет отказался от этой должности на этой премии и это не мои проблемы, что на мое место никто не пришел, хотя один человек в такой компании не воин...