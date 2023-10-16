7 украинских звезд, родившихся в России

Многие украинские звезды до 2022 года часто выступают на российской сцене. А некоторые артисты даже родились в России, хотя никогда не считали ее Родиной. Сейчас эти знаменитости отреклись от страны-агрессора и уже давно живут и поют в Украине.

Неожиданно, но в России родились популярные певицы Тина Кароль, Злата Огневич и Камалия. 24 Канал узнал, у кого из украинских знаменитостей русское происхождение

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Тина Король

Да, Тина Кароль, которая сегодня является едва ли не самой известной звездой украинской эстрады, на самом деле родом из России. Будущая звезда родилась в 1985 году в городке Оротукан на севере страны-агрессора.

Тогда там жили ее родители Либерман. Но когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала в Ивано-Франковск – на малую родину мамы Тины. Всю жизнь Кароль на сцене представляет Украину.



Тина Кароль родилась в России / Фото с ее инстаграммы

Злата Огневич

Злата Огневич, настоящее имя которой Инна Леонидовна Бордюг, родилась в Мурманске (1986) в семье военного хирурга и педагогине.

Семья некоторое время жила в Ленинграде и Минске. Когда девочке исполнилось 5 лет, они переехали в Судак (Крым), где Инна начала заниматься музыкой. Популярность звезда завоевала в Украине и сейчас очень гордится тем, что украинка. А ее папа спасает военных ВСУ на передовой.



Злата Огневич родилась в России / Фото с ее инстаграммы

Камалия

Камалия (настоящее имя – Наталья Викторовна Шмаренкова) родилась в 1977 году в Забайкалье Читинской области в семье военнослужащего. Когда ей исполнилось 3 года, семья переехала в Будапешт через работу отца, а позже семью направили во Львов, где девочка начала заниматься музыкой.

Сейчас у артистки украинское гражданство и считает себя украинкой. Певица живет с детьми за границей, однако довольно часто приезжает в Украину и рассказывает о войне в соцсетях.



Камалия родилась в России / Фото с ее инстаграммы

Никита Добрынин

Украинский ведущий, главный герой шоу "Холостяк-9" родился в 1987 году в пгт Провидение на Чукотке. Но уже через 4 года Никита вместе с семьей вернулся в родной город Черновцы.

Добрынин почти всю свою жизнь прожил в Украине, поэтому считает себя украинцем. В начале полномасштабного вторжения он даже вступил в ряды терробороны, чтобы защищать страну от оккупантов.



Никита Добрынин родился в России / Фото с его инстаграммы

Александр Эллерт

Комик, победитель шоу "Холостячка" родился и провел первый год своей жизни в Иркутской области (в поселке Жигалово). Его отец тогда был военным, поэтому жил там какое-то время из-за работы. Вскоре семья вернулась в Харцызск (Донецкая область).

Сейчас Александр живет и работает в США. Он уехал туда уже во время полномасштабного вторжения.



Александр Эллерт родился в России / Фото с его инстаграммы

Алексей Суханов

Ведущий программы "Говорит Украина" родом из Иваново в России. С ближайшими родственниками больше не общается после начала полномасштабной войны.

Суханов в 2014 году окончательно переехал в Украину, а незадолго до вторжения получил украинское гражданство. Алексей признается, что "горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми".



Алексей Суханов родился в России / Фото с его инстаграммы

Иван Дорн

Популярный певец в далеком 1988 родился в Челябинске. Но еще в его раннем детстве родители перебрались в Киевскую область. Певец долгое время продолжал выступать в России после 2014 года. Теперь он, наконец, осознал свою вину и прекратил петь в России.

Иван Дорн уехал за границу. Сейчас певец дает благотворительные концерты для Украины, донатит на ВСУ и прекратил общение со знакомыми и родственниками из России.



Иван Дорн родился в России / Фото с его инстаграммы