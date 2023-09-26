После 24 февраля 2022 года к именам некоторых звезд добавилась приставка – предатель. Хотя многие из них показали свою циничную позицию еще в 2014 году, полномасштабное вторжение их не изменило.
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Ани Лорак
Ани Лорак родилась в Черновцах и начала свою карьеру в Украине. И уже 10 лет звезда живет и работает в России. Она уже даже не ассоциирует себя украинкой. За время полномасштабного вторжения певица молчит или постоянно оправдывается, что она является певицей, а не политиком.
Maruv
Анна Корсун, известная сценическим именем Maruv, перебралась в Россию еще до полномасштабного вторжения. В этом году она сменила никнейм на Sharlotta Ututu и выпустила новый трек. Певица молчит о вторжении, потому что тоже в приоритете деньги, а не человеческие жизни и моральные ценности.
Регина Тодоренко
Родители певицы живут в Одессе, которую обстреливают почти каждый день. Регина отдыхает с детьми и мужчиной на курортах и хранит молчание о российском вторжении в Украину.
Звезды-предатели: смотрите видео
Заметим, что это лишь краткий список тех, кто оконфузился больше всего. Имен артистов украинского происхождения, которые проигнорировали или поддержали войну, гораздо больше.
- София Стужук. Блогерша-миллионница еще до вторжения назвала себя русской. После начала полномасштабной войны она уехала за границу, где продолжает вести блог. Стужук транслирует пропагандистские мысли и ищет оправдание убийствам и геноциду.
- Юрий Бардаш. Продюсер в начале полномасштабного вторжения пытался помогать ВСУ, но резко переобулся и стал критиковать Революцию Достоинства и украинских героев. Он нашел убежище в России и московской церкви.
- Таисия Повалий. Артистка развлекает граждан страны-террориста, которые уже не ходят на ее концерты. Она цинично исполняет украинские песни на фестивалях в России и при каждом случае выстилается перед оккупантами.
- Анна ASTI. Анна Дзюба родилась в Черкассах, но после 24 февраля 2022 года стала на сторону России. Певица выступает на мероприятиях перед жителями страны-террориста и молчит о вторжении. К сожалению, некоторые украинские продолжают слушать ее песни.