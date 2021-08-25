Тина Кароль в желтом платье выступила с Андреа Бочелли: эффектные фото

Народная артистка Украины Тина Кароль выступила с итальянским певцом Андреа Бочелли на его концерте "Голос моей души" в Киеве. Для торжественного мероприятия певица выбрала роскошное вечернее платье желтого цвета.

30-летие Независимости Украины праздновал весь мир. Среди иностранных гостей, приехавших в столицу поздравить украинцев, был всемирно известный итальянский исполнитель Андреа Бочелли. На концерте, который состоялся на площади Конституции, артист спел вместе с украинскими исполнительницами. Одной из них стала Тина Кароль.

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Образ Тины Кароль

Для выступления с легендой классической музыки народная артистка Украины выбрала элегантный наряд. Тина вышла на сцену в роскошном вечернем платье желтого цвета с широкими бретелями и соблазнительным декольте. Такой look соединила с обувью на каблуке.

В День Независимости Кароль вернулась к привычному сценическому образу. Она предстала перед публикой с фирменными локонами и с красной помадой на губах.

Выступление Тины Кароль и Андреа Бочелли / Фото из фан-клуба Тины Кароль

Выходы Тины Кароль накануне Дня Независимости: