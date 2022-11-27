Без макияжа и в спортивном костюме: Тина Кароль показала, как работает на студии – фото

Во время полномасштабной войны Тина Кароль отказалась от своих русскоязычных песен, потому теперь нарабатывает новый репертуар. Артистка показала, в каком образе отправилась на звукозаписывающую студию.

Во время войны Тина Кароль активна в соцсетях. Недавно она показывала, как прошла встреча с детьми, которых вывезли из Краматорска в Швейцарию, а теперь поделилась атмосферным кадром из студии.

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Повседневный look Тины Кароль

Исполнительница обнародовала фотографию, где изображена, сидя в студии звукозаписи. Тина надела черные лосины и спортивный свитер с надписью у сердца "Я рядом". Соединила такой спортивный look с длинными носками и кроссовками бренда adidas.

Волосы певица аккуратно уложила и собрала сзади. На лице Тины почти не было макияжа – лишь легкий тон и нюдовая помада на губах.

Мое измерение. Мы должны находить новых себя. Мотивации достаточно. Историй достаточно. Осталось найти правильные ноты и слова,

– написала Кароль под этим фото.



Тина Кароль на студии / Фото с телеграмма певицы

Напомним, ранее в своем телеграмм-дневнике Кароль показывала продукты, которые следует исключить из рациона. Почти всегда у артистки есть домашняя здоровая пища. Так она поддерживает баланс всех необходимых продуктов. Чтобы не терять красоту, старается есть поменьше углеводов. В телеграмме певица показывала перекус в виде отварного яйца.