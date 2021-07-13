10 лет спустя: Тина Кароль впервые показала отрывок из клипа, снятый Аланом Бадоевым

Украинская певица Тина Кароль за несколько дней до своего сольного концерта в Киеве презентовала отрывок из неизданного видеоклипа на песню "Микроволновка". Его автором стал известный режиссер Алан Бадоев.

В отрывке видеоклипа Тина Кароль предстает на 10 лет моложе. Она позирует с розовыми волосами на голубом фоне, пока ее лицо раскрашивают разноцветными красками.

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Клип был неизданный, поскольку моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа, как и наша будущая встреча,

– рассказала певица.

Известно, что 8 лет назад умер муж Тины Кароль Евгений Огир, после тяжелой борьбы с онкологией. Вероятно, именно это стало причиной отмены публикации клипа. Полную версию песни можете услышать в архивном видео 2011 года. К слову, это не единственный клип, снятый Аланом Бадоевым для Тины Кароль. Вероятно, когда-то публика увидит еще видео на песню "Переживем измены".

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Артистка в 2021 году решила сделать приятное своим поклонникам и таким образом пригласила их на сольный концерт в Киеве, который состоится 16 июля в КВЦ Парковый. В рамках шоу Кароль обещает показать свою программу "Красиво" и исполнит лучшие хиты.

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