Тина Кароль впервые объяснила, почему уже 12 лет не празднует свой день рождения

В отличие от всех коллег по шоу-биза Тина Кароль всегда скромно отмечает день рождения. Она призналась, что делает это с 25 лет. 25 января перестало быть для нее праздником после того, как муж Евгений Огир заболел раком.

В шоу-бизнесе принято устраивать громкие вечеринки по случаю дня рождения и приглашать на них всех звездных друзей. Поп-дива Тина Кароль едва ли не единственная, кто не придерживается этой негласной традиции. В свой день рождения, 25 января, она всегда работает, чтобы убежать от мыслей о покойном муже.

Читайте также В платье, которое надевала на "Голос страны": Тина Кароль выступила во Львове в роскошном образе

Почему Тина Кароль не празднует свой день рождения

Певице было 25 лет, когда у ее любимого Евгения Огира диагностировали рак желудка. С 2010-го они вместе боролись за его жизнь, но три года спустя он умер. С тех пор у Тины Кароль не было поводов для празднования дней рождений.

С 25 лет, как только мы начали сражаться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс к северному сиянию,

– поделилась Тина Кароль.

В день 37-летия артистка впервые опубликовала архивные фото и видео, показав, как проводила дни рождения без любимого. Да, звезда праздновала с сыном Вениамином со скромным тортом, ходила в кафе, снималась в "Голосе страны", записывалась на студии, тренировалась в зале. Никаких громких вечеринок за последние 12 лет у нее не было.

Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо

Как Тина Кароль праздновала дни рождения последние годы