Тина Кароль призналась, что стыдиться выступления на Евровидении-2006: "Это мой комплекс"
Источник:"Министерство Премьер"
Украинская певица Тина Кароль во второй раз выступит на сцене Евровидения. Она призналась, что стесняется своего первого появления на конкурсе в 2006 году.
Украинские звезды активно готовятся к выступлениям на Евровидении-2023. Среди них и Тина Кароль, принесшая Украине 7 место на конкурсе в 2006 году.
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Тине Кароль стыдно за выступление на Евровидении в 2006 году
Исполнительница призналась, что не удовлетворена своим первым появлением на сцене Евровидения. Своего выступления она даже стесняется.
Это был 2006 год, когда я стояла на сцене. Начало карьеры... Буду говорить о себе со стороны. Я не то, что не люблю это выступление, а стыжусь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности. И когда я получила приглашение, я поняла, что, Боже, это надо петь. Я сразу спросила, можно ли я другую песню спою?
– поделилась Тина Кароль.
"Я подумала, что надо какую-нибудь фишку сделать, и просто себя притормаживаю, чтобы не сделать больше, чем нужно, чтобы не было overdose".
Артистка изменила и усовершенствовала версию песни Show Me Your Love, с которой выступит в финале Евровидения. Она поделилась интересным фактом: ей до сих пор подходит платье, которое звезда одевала на выступ. "Мы изменили аранжировку, чтобы сделать песню более современной и модерновой, сегодняшнее. Платье... не нужно залезать в то платье, хотя я влезла, я пробовала. Сразу, когда получила приглашение, пошла ее мерить".
Тина Кароль – Show Me Your Love: смотрите видео онлайн
- Заметим, что сейчас Тина Кароль второй раз готовится к выступлению на Евровидении, но на этот раз как гостя. С дизайнером Иваном Фроловым звезда подбирает новый оригинальный наряд – это будет красное платье с одним чулком, перчатками и вырезом на груди по мотивам ее образа на конкурсе в 2006 году.
- На протяжении карьеры исполнительницы менялось не только ее творчество, но и образы. Как выглядела Тина Кароль раньше – смотрите наш материал с архивными фотографиями.