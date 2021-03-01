Тина Кароль стала веганкой
Уже около месяца украинская певица Тина Кароль пробует себя веганом. Женщина поделилась, что за месяц до своего путешествия в Намибию она внезапно решила прекратить употреблять продукты животного происхождения.
Источник:инстаграм Тины Кароль
По ее словам, в Намибии она поняла, что люди и животные являются равноправными детьми природы. Поэтому она больше не может употреблять мясо и другие продукты животных.
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За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – все!
– отметила Тина.
Изменив свой рацион питания, она заметила, что стала счастливее и начала думать по-другому.
"Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала гораздо счастливее. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления. Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше думать о потере, как о безвозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего – это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли – нашли", – прокомментировала свой выбор Кароль.
Реакция фанатов
Сейчас веганство и вегетерианство являются неотъемлемой составляющей жизни многих украинцев, поэтому многие фанаты Тины Кароль обрадовались такому выбору любимой певицы:
- "Как важно поднимать такие темы. Браво! Я никого не ем уже 9 год".
- "Веган – ура! Нас все больше".
- "Еще больше буду любить и уважать Тину. Такие темы нужно поднимать и рассказывать людям, что есть жизнь без мяса! Браво! Я не ем мясо уже 6 лет и сына родила богатыря".
- "Именно тот момент, когда внешняя красота сочетается с внутренней".
- "Как же мне нравится такая осознанность в людях. Вот бы все так задумались".
- "Браво! Спасибо за важные посты на огромную аудиторию. Я сама уже 8 год никого не ем".
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