Уже около месяца украинская певица Тина Кароль пробует себя веганом. Женщина поделилась, что за месяц до своего путешествия в Намибию она внезапно решила прекратить употреблять продукты животного происхождения.

По ее словам, в Намибии она поняла, что люди и животные являются равноправными детьми природы. Поэтому она больше не может употреблять мясо и другие продукты животных.

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За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – все!

– отметила Тина.

Изменив свой рацион питания, она заметила, что стала счастливее и начала думать по-другому.

"Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала гораздо счастливее. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления. Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше думать о потере, как о безвозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего – это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли – нашли", – прокомментировала свой выбор Кароль.

Реакция фанатов

Сейчас веганство и вегетерианство являются неотъемлемой составляющей жизни многих украинцев, поэтому многие фанаты Тины Кароль обрадовались такому выбору любимой певицы: