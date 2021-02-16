Тина Кароль пообщалась с украинским блогером в формате игры "Было или не было?". В блиц-интервью певица ответила на интересные вопросы и рассказала о нескольких своих секретах.

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Признания Тины Кароль

Обнажение на публике

Певица призналась, что всегда стесняется обнажаться перед публикой. Каждый раз, когда приходится это делать в фотосессиях и тому подобное, она испытывает дискомфорт.

О материнстве

Кароль считает себя замечательной мамой. Она воспитывает сына Вениамина, который учится в Великобритании. Также исполнительница призналась, что в последний раз покупала тесты на беременность именно тогда, когда была беременна первенцем.

Диета

Тина Кароль призналась, что обожает облизывать тарелку после торта. Она очень любит его, однако давно не ела, поскольку сейчас придерживается диеты. Также когда-то звезда позволяла себе есть ночью, когда все спали.

О шопинге на рынке

Артистка призналась, что когда училась в школе, то покупала одежду на рынке и в секонд-хенде: "Там классные вещи".

Вредная привычка

Когда Кароль волнуется, то начинает грызть ногти.

Публичные скандалы

Знаменитость рассказала, что она никогда не была инициатором публичного скандала, однако с ней иногда скандалили: "Кто со мной – безусловно, а я – нет. Надо дружить".