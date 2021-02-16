Публичные скандалы, диета и вредная привычка: признания Тины Кароль – видео
Украинская исполнительница Тина Кароль, которая на днях потрясла премьерой песни "Скандал", ответила на провокационные вопросы. Артистка призналась, что обожает торт, однако давно его не ела, потому что на диете, а также что грызет ногти, когда нервничает.
Источник:Инстаграм Олега Машуковского
Тина Кароль пообщалась с украинским блогером в формате игры "Было или не было?". В блиц-интервью певица ответила на интересные вопросы и рассказала о нескольких своих секретах.
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Признания Тины Кароль
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Обнажение на публике
Певица призналась, что всегда стесняется обнажаться перед публикой. Каждый раз, когда приходится это делать в фотосессиях и тому подобное, она испытывает дискомфорт.
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О материнстве
Кароль считает себя замечательной мамой. Она воспитывает сына Вениамина, который учится в Великобритании. Также исполнительница призналась, что в последний раз покупала тесты на беременность именно тогда, когда была беременна первенцем.
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Диета
Тина Кароль призналась, что обожает облизывать тарелку после торта. Она очень любит его, однако давно не ела, поскольку сейчас придерживается диеты. Также когда-то звезда позволяла себе есть ночью, когда все спали.
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О шопинге на рынке
Артистка призналась, что когда училась в школе, то покупала одежду на рынке и в секонд-хенде: "Там классные вещи".
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Вредная привычка
Когда Кароль волнуется, то начинает грызть ногти.
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Публичные скандалы
Знаменитость рассказала, что она никогда не была инициатором публичного скандала, однако с ней иногда скандалили: "Кто со мной – безусловно, а я – нет. Надо дружить".
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