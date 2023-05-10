Тина Кароль была вынуждена изменить часть номера для Евровидения-2023: "Возникли проблемы"

Украинская певица Тина Кароль сейчас готовится к Евровидению-2023. Она выступит на сцене конкурса в финале 13 мая. Артистка рассказала, что с номером возникли некоторые трудности, поэтому его пришлось изменить.

Также Тина Кароль поделилась своими впечатлениями от первого полуфинала конкурса. 9 мая сцену покоряло 15 участников, которые поразили эффектными номерами.

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Тина Кароль сменила свой номер

Как поделилась исполнительница в соцсети, ей пришлось немного сменить свое выступление на Евровидении-2023. А все потому, что во время подготовки номера произошли определенные проблемы. Что именно произошло – Кароль не сообщила, но подчеркнула, что теперь ее выступление будет даже лучше.

Я иду на вторую репетицию. Изменили номер… первую часть немного, потому что возникли проблемы. Стал (номер – 24 Канал) еще лучше. Если судьба бросает вызов – воспринимай это и действуй. Не бойся ничего раньше, чем это произойдет,

– написала Тина.

Что Кароль думает о первом полуфинале

Исполнительница также рассказала о свои впечатления от первого полуфинала Евровидение-2023. По словам артистки, ее просто покорили выступления певиц Alyosha и Юлии Саниной.

"Номер Alyosha – просто фантастика. Санина – тоже моя любовь. Просто очаровательная, выстояла на уровне! Горжусь. Как представлена Украина на чужой сцене – большая благодарность”, – поделилась Кароль.



Тина Кароль рассказала о смене номера на Евровидение-2023 / Скриншот

Напомним, 9 мая на главной сцене Ливерпуля отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Уже известны имена первых 10 финалистов. Второй полуфинал состоится 11 мая в 22.00.

Добавим, что финал, в котором Украина будет представлять группу TVORCHI, пройдет 13 мая. там выступят и другие украинские артисты в перерывах между номерами участников. В частности, Kalush Orchestra откроет финал, а Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов.