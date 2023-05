67 песенный конкурс Евровидение-2023 официально стартовал! Это произошло во вторник, 9 мая – сегодня выступили все участники первого полуфинала. 24 Канал собрал все видео зажигательных, романтических и эффектных выступлений.

Смотрите также До Евровидения-2023 остался день: где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса

В первом полуфинале сцену Евровидения в Ливерпуле покоряли 15 участников. Среди них – фаворитка букмекеров Loreen из Швеции и артистка из Норвегии Alessandra, покорившая сеть задолго до открытия конкурса. Остальные участники тоже запомнились роскошными выступлениями.

Видео выступлений всех участников первого полуфинала

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Норвегия – Alessandra – Queen of Kings: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party): смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Латвия – Sudden Lights – Aijā: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Португалия – Mimicat – Ai Coraçao: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Ирландия – Wild Youth – We Are One: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Швейцария – Remo Forrer – Watergun: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Швеция – Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Чехия – Vesna – My Sister's Crown: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight: смотрите видео онлайн

Евровидение 2023 – первый полуфинал – Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн