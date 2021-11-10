Тина Кароль сходила на рынок в Казахстане: видео
Источник:инстаграмм фан-клуба Тины Кароль
Две недели назад Тина Кароль выпустила альбом "Двойной рай", ради которого кардинально сменила имидж. Не успела она презентовать пластинку на всех украинских радиостанциях, как отправилась в промотур в Казахстан. В городе Алматы звезда успела скупиться на рынке. Как это было, смотрите видео ниже.
Украинская поп-дива Тина Кароль всячески пытается сократить дистанцию с фанами. В Алматы она успела появиться в эфире нескольких радиостанций и телеканалов, встретиться с поклонницами и даже сходить на рынок.
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На базаре звезда скупилась на завтрак. Учитывая, что Кароль следит за фигурой и питается только полезными продуктами, у местной продавщицы она купила мед, инжир, орехи и балкаймак. Это традиционное казахское блюдо на основе верблюжьего молока.
Мы купили мед и балкаймак, это был мой завтрак. Очень вкусные, невероятные сладости без сахара, в которых максимум микроэлементов,
– поделилась Тина Кароль.
Отметим, такое "слияние с народом" знаменитая Тина Кароль практикует не в первый раз. Правда, на рынки она ходит только в Алматы. В июне этого года, когда певица приезжала в Казахстан в рамках промотура альбома "Красиво", она тоже скупалась на рынке. Больше всего публику поразило то, что для выхода звезда выбрала Louis Vuitton.