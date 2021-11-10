Тина Кароль сходила на рынок в Казахстане: видео

Две недели назад Тина Кароль выпустила альбом "Двойной рай", ради которого кардинально сменила имидж. Не успела она презентовать пластинку на всех украинских радиостанциях, как отправилась в промотур в Казахстан. В городе Алматы звезда успела скупиться на рынке. Как это было, смотрите видео ниже.

Украинская поп-дива Тина Кароль всячески пытается сократить дистанцию ​​с фанами. В Алматы она успела появиться в эфире нескольких радиостанций и телеканалов, встретиться с поклонницами и даже сходить на рынок.

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На базаре звезда скупилась на завтрак. Учитывая, что Кароль следит за фигурой и питается только полезными продуктами, у местной продавщицы она купила мед, инжир, орехи и балкаймак. Это традиционное казахское блюдо на основе верблюжьего молока.

Мы купили мед и балкаймак, это был мой завтрак. Очень вкусные, невероятные сладости без сахара, в которых максимум микроэлементов,

– поделилась Тина Кароль.

, певица встретилась с девушками из двух фан-клубов – FanTina и DanTina. Те, кто все еще верит в роман Тины с Даном Баланом, сделали ей дорогой сюрприз – подарили сертификат на полет над горами.

Отметим, такое "слияние с народом" знаменитая Тина Кароль практикует не в первый раз. Правда, на рынки она ходит только в Алматы. В июне этого года, когда певица приезжала в Казахстан в рамках промотура альбома "Красиво", она тоже скупалась на рынке. Больше всего публику поразило то, что для выхода звезда выбрала Louis Vuitton.