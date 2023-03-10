Тина Кароль поразила шпагатом на сцене: эффектное видео с концерта

В рамках очередного тура Тина Кароль выступила в Барселоне. Она представила новую программу с танцевальными элементами и прямо на сцене села на шпагат.

Тина Кароль сейчас одна из самых гастролирующих украинских певиц. На своих концертах она и разговор с Даниэлем Салемом показывала, и признавалась, что ее герой сегодня должен быть с автоматом. Теперь артистка вернула в свои шоу танцы.

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Тина Кароль села на шпагат на сцене во время концерта

В Барселоне Тина Кароль вышла на сцену с хореографом и участником "Танцев со звездами" Дмитрием Жуком. Они показали страстную постановку под трек "Красиво", который артистка перевела с русского на английский. Интересно, что в свете софитов она чувствует себя так раскованно, что станцевала соло и даже села на шпагат. Эта связка попала на видео.

Кстати, Тина Кароль выступала в total black – в широких брюках и в эффектном боди от именитого украинского дизайнера Ивана Фролова. Это наряды с глубоким декольте, которое объемно инкрустировано камнями. Это фирменный почерк модельера.