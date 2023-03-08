7 марта, умерла пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка, получившая ранение после ракетной атаки. На утрату отреагировала Тина Кароль.

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Тина Кароль почтила память спикера ГСЧС

Исполнительница виделась с Евгенией Дудкой в Берлине, в ноябре прошлого года. Она опубликовала совместное фото, сделанное в больничной палате.

Так тяжело. Молодые и мудрые. Наши самые лучшие. Светлая память.



Тина Кароль и Евгения Дудка / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о потере

Пресс-секретарь ГСЧС Евгения Дудка получила тяжелое ранение 10 апреля 2022 года, когда оккупанты повторно обстреляли аэропорт в Днепре. Тогда она находилась там вместе с мужем Игорем и другими спасателями.

Евгения проходила лечение в Днепре, а затем в немецкой клинике "Шарите". В феврале этого года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением. После 11 месяцев борьбы за жизнь и многих операций Дудка скончалась.

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "За мужество" III ступени спасателей Днепропетровщины, попавших под обстрел российских войск в международном аэропорту 10 апреля.