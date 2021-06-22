Я даю брендам имя, – Тина Кароль рассказала о многочисленных коллаборациях

Украинская певица Тина Кароль в интервью казахстанскому телеканалу объяснила, почему в период карантина она начала активно сотрудничать с различными брендами. Артистка отметила, что таким образом хотела помочь малым украинским компаниям во время пандемии коронавируса, который вызвал кризис.
Тина Кароль активно освещает коллаборации с брендами на личной странице в инстаграме. Многие подписчики начали указывать, что на ее аккаунте слишком много рекламы. Теперь исполнительница объяснила, почему так.
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Тина Кароль о коллаборациях с брендами
Артистка отметила, после начала локдауна малый бизнес в Украине и мире начал приходить в упадок. Тогда она решила объединяться с брендами и помочь удержаться на рынке.
Я даю бренду имя, а он для этого имени создает коллекцию. Конечно, это происходит в сотрудничестве со мной. Мы вместе фантазируем,
– поделилась певица.
Кароль добавила, что часть прибыли отправляют на благотворительность. Таким образом за время пандемии коронавируса Тине удалось поддержать многих производителей.
И все эти производители – украинцы. Украинские малые компании,
– подчеркнула звезда.
Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн