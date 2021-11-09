Тина Кароль прогулялась по Киеву в платье-смокинге от российского бренда

36-летняя Тина Кароль появляется на публике в образах, вызывающих шквал восторга. Ее новый выход в черном платье-смокинге не стал исключением, однако поклонницам вряд ли удастся повторить аутфит поп-дивы. Все потому, что она надела наряды от российского бренда.

В шкафу Тины Кароль одежда от люксовых домов мод. Однако, как выяснилось, певица следит за коллекциями не только европейских брендов, но и российских. Украинская звезда поддержала марку Jaswely, базирующуюся в Москве.

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Образ Тины Кароль в платье-смокинге

Ради нового альбома "Двойной рай" Тина Кароль кардинально сменила имидж – перекрасилась в блондинку и отстригла челку. Вместе с тем она обновила гардероб и стала появляться в куда более сексуальных look.

На днях она прогулялась по Киеву в эффектном платье-смокинге любимого черного цвета. Это наряды с длинными рукавами, глубоким декольте и золотистыми пуговицами на талии, которые визуально делают ее еще стройнее. Высокий разрез добавил перчинки образу Тины Кароль.

Добавим, что стоимость платья-смокинга на сайте российского бренда составляет 5 300 гривен. Под него певица подобрала кожаные ботфорты с острым носком, подчеркнувшие ножки.

Тина Кароль в платье от российского бренда / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль в платье от российского бренда / Фото из инстаграма певицы

Отныне Тина Кароль укладывает волосы не в стильные пучки или голливудские локоны, а ровно. К тому же ее макияж стал более дерзким. Вместо привычной пудровой помады звезда выбрала насыщенную вишневую, а глаза подвела едва заметными стрелками.

Тина Кароль в платье от российского бренда / Фото из инстаграма певицы

В сети одобрительно оценили изменение сценического образа Тины Кароль. Фаны не устают засыпать ее комплиментами: