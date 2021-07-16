Тина Кароль продала цифровой автограф: потрясающая сумма

Украинская певица Тина Кароль продала свой цифровой автограф на аукционе. Она сделала это в поддержку нового авторского проекта "Молодая кровь". За такой лот заплатили 100 тысяч гривен.

В начале июня Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца. Теперь торги за такой лот закончились.

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Тина Кароль продала цифровой автограф

После запуска NFT аукциона Тина рассказывала, что сделала это в поддержку нового проекта "Молодая кровь", которым стремится открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на молодую украинскую поп-культуру.

Выход проекта Тина запланировала к 30-й годовщине Независимости Украины, поскольку он заключается в воссоединении и единстве. На аукционе Кароль удалось выторговать 100 тысяч гривен. Имя покупателя неизвестно.

"Продано! Сегодня мой цифровой отпечаток пальца продали на NFT аукционе. Все вырученные средства передаю в проект "Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом, выход которого посвящен Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молодая кровь" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – рассказала Тина в инстаграм-заметке.

Реакция сети

Многие поклонники артистки поздравляют ее и отмечают, что нетерпеливо ждут новый альбом.

"Поздравляем, Тиночка! Наша лучшая! Очень гордимся!"

"Ждем альбом!"

"Гордость!"

"Поздравляю покупателя, роскошный вклад!"

"Жду-жду новый альбом!"

Однако есть и те пользователи сети, которые до сих пор не понимают, для чего этот лот и кому нужен отпечаток пальца Тины Кароль. Также отмечают, что исполнительнице стоит писать сообщения на украинском.