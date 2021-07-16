Тина Кароль продала цифровой автограф: потрясающая сумма
Источник:Инстаграм Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль продала свой цифровой автограф на аукционе. Она сделала это в поддержку нового авторского проекта "Молодая кровь". За такой лот заплатили 100 тысяч гривен.
В начале июня Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца. Теперь торги за такой лот закончились.
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Тина Кароль продала цифровой автограф
После запуска NFT аукциона Тина рассказывала, что сделала это в поддержку нового проекта "Молодая кровь", которым стремится открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на молодую украинскую поп-культуру.
Выход проекта Тина запланировала к 30-й годовщине Независимости Украины, поскольку он заключается в воссоединении и единстве. На аукционе Кароль удалось выторговать 100 тысяч гривен. Имя покупателя неизвестно.
"Продано! Сегодня мой цифровой отпечаток пальца продали на NFT аукционе. Все вырученные средства передаю в проект "Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом, выход которого посвящен Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молодая кровь" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – рассказала Тина в инстаграм-заметке.
Реакция сети
Многие поклонники артистки поздравляют ее и отмечают, что нетерпеливо ждут новый альбом.
- "Поздравляем, Тиночка! Наша лучшая! Очень гордимся!"
- "Ждем альбом!"
- "Гордость!"
- "Поздравляю покупателя, роскошный вклад!"
- "Жду-жду новый альбом!"
Однако есть и те пользователи сети, которые до сих пор не понимают, для чего этот лот и кому нужен отпечаток пальца Тины Кароль. Также отмечают, что исполнительнице стоит писать сообщения на украинском.
- "Я одна так и не поняла для чего нужен этот отпечаток? Автограф, который получили на концерте, хотя бы имеет воспоминание о концерте. А отпечаток?"
- "Кто-то объяснит в чем ценность цифрового отпечатка?"
- "Еще бы на украинском вели страницу, было бы хорошо".
- "Отпечаток пальца? Круто. Может еще свои трусы продадите? Не слишком много думаете о себе? Это не Майкл Джексон, не Бейонсе, не Рианна, которые могут претендовать на продажу отпечатка пальца, поскольку им это позволяет статус. Тина, много на себя берете. И про патреон… Корыстно брать с поклонников деньги за фото и видео, прикрываясь тем, что стоимость всего 3 доллара. Была о вас лучшего мнения. Постоянные коллаборации, отпечаток пальца – заработок на поклонниках. Скоро будет казаться, что даже случайная встреча с вами на улице что-то будет стоить. Такой "выжимки" денег я не видела ни у одного артиста".