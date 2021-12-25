Тина Кароль призналась, вернется ли ее сын в Украину после дорогостоящего обучения в Лондоне

13-летней сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Лондона. Он получает дорогое европейское образование, однако звездная мама уверена, что Веня скоро вернется в Украину.

С самого детства сын Тины Кароль привык, что она в разъездах – то на гастролях, то на съемках. Поэтому они с Вениамином договорились, что он попытается пожить в Великобритании. Так, последние несколько лет мальчик живет в украинской семье недалеко от Лондона и ходит в одну из лучших частных школ в окрестности.

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По словам певицы, Веня стал частью семьи. Она и сама чувствует себя как дома, когда навещает его в Великобритании.

"Там и борщи, и пироги, и вареники, и любовь такая. Я туда приезжаю, всегда говорю: "Здесь мой ретрит (уединение – ред. Showbiz 24), другая сторона отдыха", – делится Тина Кароль.

Звездная мамочка добавила, что отправила сына в Европу не только из-за достойного образования и своего бешеного ритма, но и для того, чтобы он стал самостоятельным. Похоже, Кароль считает, что если бы Веня остался в Украине, то попал бы в тусовку детей состоятельных родителей и вырос бы избалованным.

Я чувствую, что он все равно вернется в Украину, очень скоро на самом деле. Мне надо было дать ему основу. Он не мажор, не мамин сын. Он мамин сын дома, но не там,

– заявила артистка.

, 13-летний Вениамин учится в школе Repton Preparatory. За один учебный год в этом заведении Тина Кароль платит

Звезда добавила, что воспитывает Вениамина лидером и учит, что в этой жизни можно рассчитывать лишь на себя. "Он должен знать, что все мы одни приходим в этот мир и одни уходим из него", – делится Тина Кароль.

Однако это не единственный метод воспитания, которым руководствуется суперзвезда. Она никогда не ругает Веню, а только хвалит. По ее словам, сын не дает повода для ссор.