Тина Кароль прилетела в Минск в мини-юбке от Louis Vuitton

29 октября Тина Кароль выпустила альбом "Двойной рай" и уехала в промотур по странам СНГ. После Казахстана она прилетела в Беларусь. В Минске она продемонстрировала эффектный образ в мини-юбке от Louis Vuitton за 42 тысяч гривен!

36-летняя Тина Кароль не обделяет вниманием ни украинских, ни зарубежных поклонников. Так, под одной из белорусских радиостанций певицу ждал фан-клуб с цветами и шариками. Для встречи с поклонниками и выхода в эфир она выбрала наряды от одного из любимых люксовых брендов Louis Vuitton.

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Образ Тины Кароль в Минске

На артистке аутфит total black – стильная водолазка в рубчик и мини-юбка с фирменным принтом Louis Vuitton. Ее стоимость на официальном сайте бренда составляет 1400 евро – 42 тысячи гривен!

В коллекции французского дома моды Тина Кароль отыскала и укороченную куртку стоимостью 2 200 евро – почти 66 тысяч гривен. Эти дорогие вещи она довершила кожаными остроносыми ботфортами и колготками, правда, не фирменными с надписью "Скандал".

Волосы певица собрала в низкий хвост, а челку, ставшую частью нового имиджа, уложила ровно. Она подобрала массивные золотые серьги, а в макияже сделала упор на губы – накрасила фирменной красной помадой.

Тина Кароль в мини-юбке от Louis Vuitton / Фото из инстаграм-сторис певицы