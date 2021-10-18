Тина Кароль прилетела в Лондон и показала редкие фото с сыном
Источник:инстаграм Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль на днях отправилась в Великобританию, чтобы навестить сына. Она опубликовала редкие кадры с Вениамином в Лондоне.
Популярная украинская певица Тина Кароль редко видится с 12-летним сыном Вениамином. Но на днях она улетела в Великобританию, где учится парень.
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Новые фото Тины Кароль с сыном
В инстаграм-сториз Тина Кароль опубликовала фотографии с сыном. На фото заметно, что Вениамин заметно подрос и даже выше своей звездной мамочки.
Знаменитость гуляла с сыном по Лондону без макияжа и в повседневной одежде. Она сделала снимок на фоне Тауэрского моста. Также фотографировалась с Вениамином в машине.
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об обучении сына Тины Кароль
- 12-летний Вениамин учится в Великобритании, в престижном британском учебном заведении, что в графстве Дербишир, Repton Preparatory School. Год обучения сына Тине Кароль обходится почти в миллион гривен.
- Вениамин не живет в общежитии заведения, а в украинской семье. Об этом позаботилась артистка, ведь хотела, чтобы сын находился в украинской среде.
- Сын Тины Кароль уже выбрал направление, которое бы хотел изучать – это музыка. Парень играет на фортепиано и барабанах, а кроме этого занимается фехтованием и регби.
- Ранее парень рассказывал, что учеба дается ему не трудно, он быстро нашел друзей и смог адаптироваться в чужой стране.