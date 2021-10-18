Тина Кароль прилетела в Лондон и показала редкие фото с сыном

Украинская певица Тина Кароль на днях отправилась в Великобританию, чтобы навестить сына. Она опубликовала редкие кадры с Вениамином в Лондоне.

Популярная украинская певица Тина Кароль редко видится с 12-летним сыном Вениамином. Но на днях она улетела в Великобританию, где учится парень.

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Новые фото Тины Кароль с сыном

В инстаграм-сториз Тина Кароль опубликовала фотографии с сыном. На фото заметно, что Вениамин заметно подрос и даже выше своей звездной мамочки.

Знаменитость гуляла с сыном по Лондону без макияжа и в повседневной одежде. Она сделала снимок на фоне Тауэрского моста. Также фотографировалась с Вениамином в машине.



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграм-сториз

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