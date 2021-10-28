Тина Кароль презентовала клип на лирическую песню "Двойной рай": новое видео

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на лирическую песню "Двойной рай". В видео артистка предстала в необычном образе – в парике и с темно-коричневой помадой на губах.

Тина Кароль давно не радовала поклонников премьерами песен. Накануне презентации альбома, которая состоится 29 октября, исполнительница порадовала клипом.

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Клип Тины Кароль на песню "Двойной рай"

Новая видеоработа исполнительницы – это романтический триллер. Кароль решила поэкспериментировать и обратилась к киноэстетике 2000-х. Певица поразила смелой сменой имиджа, представ перед камерами в образе яркой блондинки с пистолетом в руках. И мишенью Тины была ревность.

"Двойной рай" – это аллюзия к кинохиту 2000-х "Ее звали Никита". Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз", – рассказал режиссер клипа.

Тина Кароль – "Двойной рай": смотрите видео онлайн

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