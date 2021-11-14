Тина Кароль поразила образом в кожаном костюме за 17 тысяч гривен: фото

После нескольких изменений сценического образа Тина Кароль все тщательнее подбирает аутфиты для выходов в свет. В ее коллекции вещи от Louis Vuitton и Balmain. Среди них нашлось место кожаному костюму от украинского бренда, цена которого 17 тысяч гривен.

Перед промотуром нового альбома "Двойной рай", который зацепил Казахстан, Беларусь и Грузию, Тина Кароль снялась в роскошной фотосессии в Украине. В залитой солнечным светом студии она позировала в идеальном осеннем костюме карамельного оттенка.

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На поп-диве кожаная юбка длины миди со смелым разрезом до бедер, который переходит в трендовую в этом сезоне шнуровку. Такой низ прямого покроя фантастически подошел Тине Кароль, ведь даже до смены имиджа она любила акцентировать подтянутые ножки.

Верх образа – укороченный кожаный жакет с пуговицами с похожей шнуровкой на спине. Благодаря ей пиджак, который на первый взгляд кажется объемным, подчеркивает талию. Стоимость такого ансамбля на официальном сайте украинского бренда составляет 650 долларов – 17 тысяч гривен!



Тина Кароль в костюме за 17 тысяч гривен / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что под карамельный костюм Тина Кароль подобрала черные босоножки на шпильках, которые крайне редко носит в реальной жизни. Лаконичная и стильная обувь с завязками стала прекрасным дополнением образа.

Безусловно, в свежей фотосессии артистка продемонстрировала свой новый сценический образ. Теперь она везде появляться с выпрямленными волосами и ровно уложенной челкой, которую подстригла на самом деле.



Тина Кароль в костюме за 17 тысяч гривен / Фото из инстаграма певицы