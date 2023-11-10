Тина Кароль обольстила сеть в откровенном образе: соблазнительные кадры

10 ноября 2023, 00:45
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Тина Кароль

Тина Кароль обнародовала фотографии из новой фотосессии, покорившей сеть. Это соблазнительные снимки в откровенном наряде.

38-летняя украинская певица снялась в новой фотосессии. Она позировала в объективе фотографе Яны Яцюк.

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Соблазнительный образ Тины Кароль

Для свежих фотографий Тина Кароль выбрала соблазнительный и откровенный образ. Она предстала в атласном топе и максиюбке с глубоким разрезом серо-бежевого цвета.

Артистка не одела нижнее белье, поэтому кадры получились достаточно провокационными. Она ненавязчиво приподняла топ и продемонстрировала фигуру и кубики на животе.


Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Образ Тины Кароль дополнил лаконичную укладку и необычный макияж.

Роковой соблазн,
– подписала кадры исполнительница.


Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Поклонники Тины Кароль засыпали ее комплиментами в комментариях под сообщением. Они цитируют последнюю песню артистки и похвалили ее за демонстрацию настоящей любви к себе.

  • "Ох, не святые. Ох, не святые";
  • "Огонь";
  • "Ну это точно соблазн, фатальнее не бывает";
  • "Тина, всегда с восторгом наблюдала за ростом вашей женственности. Но сейчас.. окончательно разоружили. Горжусь дистанционно вместе с вами вашим телом, любовью и уважением к себе!";
  • "Божественная красота";
  • "Тена – это роковой соблазн".
Автор: Квітослава Туз