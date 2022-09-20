Тина Кароль трогательно поздравила маму с днем рождения: редкое фото со старшим братом

20 сентября 2022 , 10:25
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Источник:

фейсбук Тины Кароль

Певица Тина Кароль редко делится семейными фотографиями. На днях она обнародовала трогательное фото, на котором изображена вместе с мамой и старшим братом.

19 сентября мама Тины Кароль – Светлана Андреевна отметила день рождения. Ей исполнилось 62 года. Дети звездной мамочки собрались вместе, чтобы поздравить ее.

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Редкое фото Тины Кароль с мамой и братом

На фотографии, которую Кароль распространила в соцсетях, она изображена с мамой и братом Станиславом, который на 4 года старше. Светлана Андреевна держала в руках букет красивых желтых тюльпанов и улыбалась.

С днем рождения, мама!
– написала Кароль под фото.

Тина Кароль с мамой и старшим братом / Фото из фейсбука певицы

В комментариях поклонники Кароль также оставляют приветствие в адрес ее мамочки.

  • "Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю здоровья, исполнения всех мечтаний и желаний!"
  • "Поздравляю! Мира и здоровья! Спасибо за дочь! Любим всем сердцем!"
  • "С днем рождения! У вас замечательная, талантливая дочь! Спасибо вам!"
  • "Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!"
  • "Поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и мирного неба!"

Автор: Христина Кобак