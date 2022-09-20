Тина Кароль трогательно поздравила маму с днем рождения: редкое фото со старшим братом
Источник:фейсбук Тины Кароль
Певица Тина Кароль редко делится семейными фотографиями. На днях она обнародовала трогательное фото, на котором изображена вместе с мамой и старшим братом.
19 сентября мама Тины Кароль – Светлана Андреевна отметила день рождения. Ей исполнилось 62 года. Дети звездной мамочки собрались вместе, чтобы поздравить ее.
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Редкое фото Тины Кароль с мамой и братом
На фотографии, которую Кароль распространила в соцсетях, она изображена с мамой и братом Станиславом, который на 4 года старше. Светлана Андреевна держала в руках букет красивых желтых тюльпанов и улыбалась.
С днем рождения, мама!
– написала Кароль под фото.
В комментариях поклонники Кароль также оставляют приветствие в адрес ее мамочки.
- "Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю здоровья, исполнения всех мечтаний и желаний!"
- "Поздравляю! Мира и здоровья! Спасибо за дочь! Любим всем сердцем!"
- "С днем рождения! У вас замечательная, талантливая дочь! Спасибо вам!"
- "Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!"
- "Поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и мирного неба!"