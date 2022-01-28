Тина Кароль показала, как прошел ее январь: редкие снимки из повседневной жизни

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками серией редких фото. Она продемонстрировала, как прошел первый месяц 2022 года.

Украинская певица Тина Кароль очень редко делится кадрами из повседневной жизни. Но на днях она поделилась серией необычных снимков.

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Как прошел январь Тины Кароль

С помощью фотографий знаменитость решила продемонстрировать, как прошло начало ее 2022 года. На кадрах звезда позировала в частном самолете, а также показала, как занимается йогой.

Через фото Тина Кароль поделилась, как проводила время – читала книги и пробовала десерты. Не обошлось и без концертов и выступлений.

"Мой январь", – лаконично подписала кадры звезда.

Январь Тины Кароль / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

неделю назад Тина Кароль выступила на свадьбе во Львове. Для частной вечеринки она выбрала стильный наряд от дизайнера David Koma, который надевала на "Голос страны".

Фото Тины Кароль из повседневной жизни покорили сеть и всего за несколько часов собрали более 24 тысяч предпочтений и множество комментариев: