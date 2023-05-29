Тина Кароль ошеломила образом в платье за 42 тысячи гривен: изысканные кадры

Тина Кароль устроила очередную студийную фотосессию в эффектном наряде. Певица примерила легкое нежно-розовое платье от украинского бренда. Как она выглядит, смотрите ниже.

Если до полномасштабного вторжения России Тина Кароль часто заказывала образы у модельеров из-за границы, то последние полтора года появляется преимущественно в украинских брендах. Кроме нарядов от именитого Ивана Фролова, у него есть вечернее платье от Nué, вдохновленное голливудским гламуром. Стоит она 42 тысяч гривен.

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Фото Тины Кароль в платье за 42 тысячи гривен

Так, во время очередной изысканной фотосессии на Тине Кароль было макси платье из блестящей вискозы и с драпированным вырезом. Зону декольте украшает контрастный черный бант, инкрустированный кристаллами, а вырез на спине – тонкие лямки.

Вечернее платье эффектно подчеркнуло женственные изгибы и стройную талию певицы. Под нежно-розовое платье волосы она распустила и нанесла легкий макияж с нюдовой помадой. На Тине Кароль совсем не было аксессуаров, но ее образ за 1 145 долларов выглядел полноценным и завершенным.

Тина Кароль в платье бренда Nué / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль в платье бренда Nué / Фото из инстаграма певицы

Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией,

– прокомментировала сама Тина Кароль.

Тина Кароль в платье бренда Nué / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль в платье бренда Nué / Фото из инстаграма певицы