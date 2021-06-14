Тина Кароль показала дерзкий образ в откровенном платье с вырезом: фото

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает будоражить воображение поклонников провокационными фотографиями. На днях она показала новые фото в бежевом платье с пикантным вырезом.

Украинская певица Тина Кароль приняла участие в романтической съемке. Волшебными фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Тины Кароль

Знаменитость позировала перед камерой с улыбкой на лице. Для новой съемки она выбрала бежевое платье длины миди на длинный рукав с откровенным вырезом в зоне декольте. Это добавляло look особую перчинку.

Удачным дополнением образа стал черный маникюр. Также Тина Кароль распустила пышные волосы и уложила их нежными волнами. На лице звезда сделала нюдовый макияж. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками и накрасила губы блеском.

Отметим, что артистка снялась в фотосессии в рамках рекламной кампании. Она выпустила коллекцию свечей TINA вместе с брендом Teplo Candle, которые выглядят как уменьшенная копия Тины Кароль. Такое произведение искусства обойдется поклонникам в 1800 гривен.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

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