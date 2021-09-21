Тина Кароль показала, что носит в своей сумке за 62 тысячи гривен

36-летняя Тина Кароль в очередной раз стала звездой украинского Vogue. На этот раз певица не фотографировалась для глянца, а показала, что носит в сумке. На съемки она пришла с сумкой от люксового бренда Balmain за 62 тысячи гривен.

Для публичных появлений Тина Кароль подбирает одежду и аксессуары от премиальных брендов. Новый выход для Vogue Ukraine не стал исключением. Звезда показала, что носит в сумке от французского дома высокой моды Balmain, стоимость которой 62 тысячи гривен.

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Что Тина Кароль носит в сумке

Певица призналась, что с собой у нее всегда не меньше двух телефонов, в которых все ее записи и заметки.

"У меня в сумке нет блокнотов, нет книг, все уже digital. Я давно перестала записывать на бумажках, хотя всегда придерживалась этого. Научилась все оформлять в заметках, таблицы создавать, потому что без этого современная бизнес-вумен не может", – пояснила Тина Кароль.

Следующее, что показала Тина Кароль – яблоко из своего сада. Поскольку звезда красится в дороге, в ее сумке настоящая косметичка:

светоотражающий крем;

распылитель тона, с которым ее часто остановят на границе;

бальзам для губ;

ярко-красная помада;

гель для бровей;

масло для ногтей;

сухие духи.

На все случаи жизни Тина Кароль носит с собой запасные серьги. По ее словам, в других сумках есть открытки и игрушки, которые ей дарил сын Вениамин.

Личные вещи должны быть с вами. В трудных ситуациях или в момент сомнений они дарят тебе дополнительное тепло, уют и заботу,

– заметила артистка.