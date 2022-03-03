Тина Кароль показала, как в беспокойном Киеве восстановили крест на Софии Киевской: фото

Украинская певица Тина Кароль находится в Варшаве, Польша, но оттуда информационно поддерживает своих сограждан. Чтобы поддержать дух украинцев, она инициировала возведение креста на упавшем в январе 2022 года Софийском соборе.

Согласно христианским поверьям, когда падает крест из церкви – это к великой беде. Однако Тина Кароль вместе с небезразличными украинцами смогли найти 34-метровый кран для установки креста и получить на это разрешение.

К слову Я буду бороться за правду, – Тина Кароль вышла на антивоенный митинг в Варшаве

"Когда падает крест, то это к большой беде. Пусть сегодняшняя установка креста на место станет символом мира и укрепит нашу веру. Спасибо Василию Рахмайлову, чья компания не побоялась обстрелов в столице и дала нам кран, людей. Спасибо бизнесмену Михаилу Царенко, украинскому художнику Оксане Фурса, адвокату Анне Коноваловой, компании "Металлическая покров", которые отстаивали возможность установить крест на место. Украинцы – вы невероятны", – написала Тина.

Стоит добавить, что такая инициатива была особенно опасна, ведь после постоянных обстрелов Киева в сети появилась информация, что россияне хотят уничтожить Софию Киевскую.

Ранее Тина Кароль молилась в монастыре за мир Украины, как только началась война в Украине. Она просила россиян остановить огонь. Впоследствии она вышла на антивоенный митинг в Варшаве.

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