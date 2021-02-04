Елена Омаргалиева, известная как Алена из дуэта TamerlanAlena, стала героиней февральского номера мужского журнала XXL Ukraine. Певица позировала в смелых образах и продемонстрировала соблазнительное тело.

Источник: XXL Ukraine

35-летняя артистка решилась не только примерить провокационные наряды, но и раздеться перед камерами. Все кадры появились в черно-белом формате.

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Участница дуэта TamerlanAlena на обложке мужского глянца

Для главного фото февральского номера XXL Ukraine Елена Омаргалиева примерила топ с обнаженными плечами и кружевными вставками. Под манящий верх она не стала подбирать низ и осталась лишь в черных трусиках. Образ певица довершила огромными серьгами-кольцами, изысканной укладкой и вечерним макияжем smoky eyes.



Елена Омаргалиева на обложке XXL Ukraine / Фото XXL Ukraine

На других кадрах участница дуэта TamerlanAlena выглядела не менее жарко. Она позировала в полупрозрачных корсетах, которые обольстительно подчеркнули аппетитную грудь. Их звезда сочетала с джинсами с высокой талией и велосипедками. Поэтому в кадре она эффектно засветила как бюст, так и стройные ножки и сексуальные бедра.

Практически самыми горячими стали look артистки в платьях. Она подобрала атласное платье в бельевом стиле на тонких бретелях и с дерзким разрезом до бедер. В ней Елена Омаргалиева позировала прямо на полу. В другом платье длины мини и со шнуровкой в зоне декольте она выглядела не менее эротично.

Участница дуэта TamerlanAlena снялась для мужского глянца / Фото XXL Ukraine