В сетчатом костюме: Тина Кароль показала соблазнительную фигуру в образе от украинского бренда
Источник:Тина Кароль
Певица Тина Кароль поделилась с подписчиками фотографиями с новой фотосессии. На кадрах исполнительница неотразимо смотрелась в трендовом трикотажном комплекте от украинского бренда.
Фанам Тины понравился стильный образ певицы. Следовательно, они уже успели написать много приятных слов исполнительницы в комментариях.
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Образ Тины Кароль
На фото исполнительница позировала в стильном бежевом трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа и брюк. Этот наряд хорошо подчеркивает изящную фигуру певицы. Короткий топ имеет круглый вырез горловины и длинный рукав. К тому же весь костюм покрыт интересным принтом в сетку.
Стоимость такого наряда составляет 12 800 гривен. Его на заказ производит украинский бренд одежды TAGO, дизайнера Татьяны Чумак.
Для просмотра фото листайте направо:
Как трикотажный комплект смотрится на модели / Фото с сайта бренда:
Реакция сети
Любителям очень понравились новые фото Тины в стильном образе. Следовательно, в комментариях фаны написали много комплиментов певице:
- "Невероятная";
- "Шикарная";
- "Красавица";
- "Непревзойденная";
- "Так нежно";
- "Какая красота".