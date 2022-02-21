Тина Кароль неожиданно спела на сцене "Голоса" и призналась, за кого из тренеров болеет

Участницей 5 выпуска "Голоса страны 12" стала автор песен Тины Кароль, KAZKA, Alekseev и других. Поддержать талантливую сонграйтерку пришла сама поп-дива. Вдвоем они исполнили ее хит "Найти своих", который написала Катя Офлиян.

В 12 сезоне "Голоса страны" звездные артисты не раз поддерживали конкурсантов, которые поворачивали тренерские кресла их песнями и пели с ними в дуэте. Екатерине Офлиян повезло больше всего, ведь ободрить ее пришла сама Тина Кароль.

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Тина Кароль спела на "Голосе страны"

На "слепых прослушиваниях" девушка исполнила чувственную композицию "Найти своих", написанную Тиной Кароль. К сожалению, к Кате не развернулся ни один из тренеров, но ее разочарование быстро сменилось шоком. Поп-дива вышла из грин-рума, чтобы спеть с ней в дуэте. Это была их первая встреча, ведь раньше певица и сонграйтер общались только в онлайне.

Катя необычная девушка, это она автор слов и музыки этой песни,

– объявила Тина Кароль.

Тина Кароль на "Голосе страны 12" / Скриншот с видео

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"Человек, который пишет такие песни уже многое достиг. Если бы мне сказали, что можно только одно – писать песни или стоять на сцене, я бы не задумываясь выбрал писать песни. У вас есть такой дар, с которым надо идти дальше. А если вы хотите стоять на сцене – точно будете! Я вам это обещаю", – заявил Святослав Вакарчук. Да, он намекнул, что готов помочь Кати Офлиян добиться успеха как певице.

Интересно, что звездный автор песен остался в проекте – его выбрала команда "Второй шанс". Более того, солистка KAZKA призналась, что была фанаткой Кати, когда та пела в харьковской группе.

Катя – невероятный человек. Она написала песни не только для Тины, но и множество песен для группы KAZKA и многих других. Она невероятно талантлива. Я знаю ее еще из Харькова и была ее фанаткой,

– рассказала Александра Зарицкая.

Тина Кароль вернулась на "Голос страны 12": смотрите видео онлайн

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За кого из тренеров Тина Кароль болеет на "Голосе"

"Новичкам всегда везет, так говорят. Оля, в этом случае это ты. Наде в прошлом году повезло. Слава уже побеждал, но все равно вернулся за победой. Но есть тот, который реально дрался со мной все эти годы. Это парень в розовом костюме ", – призналась Тина Кароль.

Потап, ну рви уже этот сезон! Я уже даже ушла из "Голоса", чтобы ты это сделал,

– добавила Тина Кароль.