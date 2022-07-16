Украинский продюсер Игорь Кондратюк родом из Херсона, которая теперь временно оккупирована российскими захватчиками. На днях он высказался о причинах нападения России на Украину.

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Игорь Кондратюк о российских оккупантах

Продюсер опубликовал фото циничного баннера в Херсонской области с нарративом о так называемом "едином народе россиян и украинцев". Увидев циничную надпись, мужчина эмоционально высказался о захватчиках.

Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Это – второстепенная цель. Московия не может жить без украинской крови. Она без нее вырождается. Наша качественная здоровая чистая кровь свободных людей – вот причина почти четырехсотлетней агрессии грязной ордынской массы против украинцев,

– написал Игорь Кондратюк.

"Без украинской крови Россия скончается, а Кремль превратится в стаю свинособак. Природа им подсказывает: выпьешь кровь украинца – будешь жить. Наши оккупанты – изверги. Безмозглые века генетически выведены рабоподобные чудовища-убийцы", – эмоционально добавил он.



Сообщение Кондратюка / Скриншот с фейсбука

Пост Кондратюка удалили

Уже на следующий день сообщение продюсера исчезло из сети. Фейсбук заблокировал его за "язык ненависти", как делает и с другими постами о россиянах.

Говорят – "язык ненависти". Типа они не понимают, что "язык ненависти" – это язык россии и россиян с марта 2014 года. А мы пишем посты "на языке защиты" и "на языке неприятия агрессора и русских убийц"! Может ввести премию "Страус года"? Для тех, кто не замечает очевидные вещи?

– предложил Кондратюк.

""Золотой Страус Года" присуждается.... модераторам соцсети Facebook! За постоянный игнор правдивых сообщений от граждан Украины, страдающих российской агрессией".



Сообщение Игоря Кондратюка удалили / Фото из фейсбука продюсера