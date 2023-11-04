Тину Кароль подловили во Львове в лосинах и с рюкзаком: сколько стоил наряд звезды

Тина Кароль прогулялась по Львову после концерта в городе. Ее встретил известный блогер и расспросил, сколько обошелся повседневный образ звезды.

Львовский блогер Николас Карма, который расспрашивает стильных прохожих о стоимости их образа, встретил Тину Кароль. Певица на днях побывала в Львове и выступила с концертом.

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Сколько стоит наряд Кароль

Исполнительницу подловили на улице в лаконичном повседневном образе. Она показалась публике в темно-синих лосинах за 1000 гривен и сером лонгсливе от Skims тоже примерно за 1000 гривен.

Тина Кароль похвасталась кроссовками Adidas до 3 тысяч гривен и рюкзаком мятного цвета от британского бренда Hunter. Это была самая дорогая деталь образа – звезда приобрела его за 200 евро (около 7600 гривен).

Все средства – это сценические наряды. А по жизни я теряюсь. Я стараюсь потеряться в пространстве и в толпе. Когда наступила война, я вообще забыла, что такое брендовая одежда, именно покупка. Есть коллаборации,

– рассказала артистка о своих нарядах.

Тина Кароль не дополняла свой образ аксессуарами: "Я не ношу часов вообще. Не чувствовать времени – в этом есть романтика какая-то". Она собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий макияж.

Сколько стоит look Тины Кароль: видео

Подписчики Николаса Кармы по-разному отреагировали на довольно скромный образ певицы. Кто-то похвалил звезду за отсутствие пафоса, а кто называет видео постановлением.