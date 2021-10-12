Тина Кароль и Ivan NAVI прогулялись по Львову: атмосферное видео

В конце сентября Тина Кароль посетила с концертами Львов. Ivan NAVI не упустил случая провести для артистки экскурсию по родному городу. Во время прогулки исполнители сняли mood video на ремикс совместной песни "Ангели все знають".

Исполнители записали дуэтную песню в рамках альбома Тины Кароль "Молодая кровь". Ivan NAVI договорился с Тиной погулять вместе во время ее гастролей во Львове.

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Тина Кароль и Ivan NAVI гуляли во Львове

"Львов – мой родной город, и я знаю все его самые красивые уголки. Времени было немного, ведь мы еще должны были быть на саундчеке и выступать вечером, но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе. Даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизированно на бандуре "Ангели все знають" Такая легкая атмосфера может быть только в Львове. Хочу, чтобы ее почувствовали все, кто будет смотреть видео", – поделился Ivan NAVI.

Красивый Львов. Красивая песня. А что знают ангелы, только можно гадать. Молодая кровь кипит, я радуюсь,

– сказала Кароль.

Тина Кароль и Ivan NAVI – "Ангели все знають": смотрите видео онлайн

В древнем городе артисты также устроили сюрприз для поклонников. Во время концерта поп-дивы вместе спели песню "Ангели все знають". В конце композиции Иван неожиданно поднял и закрутил Тину в вихре, сорвав аплодисменты более тысячного зала.



Ivan NAVI и Тина Кароль на концерте во Львове / Фото пресс-службы