Тина Кароль босиком выступила на концерте в Литве: видео с благотворительного мероприятия
Источник:инстаграм Тины Кароль
На днях в Литве прошел большой благотворительный концерт. Тина Кароль выступила на сцене босиком.
Популярная украинская певица Тина Кароль на днях приняла участие в благотворительном концерте в поддержку Украины. Он состоялся в Каунасе на стадионе Žalgirio arena.
Актуально Видео записывали в Харькове: Тарас Тополь раскрыл детали работы с Эдом Шираном
Тина Кароль выступила босиком
Исполнительница вышла на сцену босиком. Она исполнила свои самые громкие и символические хиты – "Вільна", "Україна – це ти".
"Сила в единстве! Мы крепки, потому что вы в единстве. И вы крепки, потому что мы в единстве. Сегодня у нас общая беда. Сегодня мы просто хотим быть Украиной, самоидентификация является нашей целью. Наша жизнь, наш язык, наша судьба – наше дело. Никому не дадим касаться нашей земли! Поэтому мы крепки, поэтому мы – Украина. Сегодня каждый из вас украинец, потому что мы в силе единства. Слава нациям, слава Украине!" – поделилась Тина Кароль.
Во время эмоционального выступления на экране показывали фото из Украины. Зал поддерживал певицу бурными аплодисментами.
На каунасской сцене кроме Тины Кароль выступили Руслана, Настя Каменских и Надя Дорофеева. Все средства с мероприятия пойдут на нужды украинцев.
Тина Кароль выступила в Литве: видео
Последние выступления Тины Кароль
- Около 2 миллионов гривен звезда собрала на благотворительном концерте в Израиле.
- Тина Кароль вместе с Юлией Саниной, Надеждой Дорофеевой и Екатериной Павленко из Go_A спела в Польше – на благотворительном матче в поддержку Украины.
- Знаменитость исполнила гимн Украины в Венеции на открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале 2022 года.