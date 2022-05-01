Тина Кароль босиком выступила на концерте в Литве: видео с благотворительного мероприятия

На днях в Литве прошел большой благотворительный концерт. Тина Кароль выступила на сцене босиком.

Популярная украинская певица Тина Кароль на днях приняла участие в благотворительном концерте в поддержку Украины. Он состоялся в Каунасе на стадионе Žalgirio arena.

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Тина Кароль выступила босиком

Исполнительница вышла на сцену босиком. Она исполнила свои самые громкие и символические хиты – "Вільна", "Україна – це ти".

"Сила в единстве! Мы крепки, потому что вы в единстве. И вы крепки, потому что мы в единстве. Сегодня у нас общая беда. Сегодня мы просто хотим быть Украиной, самоидентификация является нашей целью. Наша жизнь, наш язык, наша судьба – наше дело. Никому не дадим касаться нашей земли! Поэтому мы крепки, поэтому мы – Украина. Сегодня каждый из вас украинец, потому что мы в силе единства. Слава нациям, слава Украине!" – поделилась Тина Кароль.

Во время эмоционального выступления на экране показывали фото из Украины. Зал поддерживал певицу бурными аплодисментами.

На каунасской сцене кроме Тины Кароль выступили Руслана, Настя Каменских и Надя Дорофеева. Все средства с мероприятия пойдут на нужды украинцев.

Тина Кароль выступила в Литве: видео

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