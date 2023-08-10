Полицию вызвали, – Тимур Мирошниченко рассказал о неприятном инциденте в Киеве: что произошло

Телеведущий Тимур Мирошниченко поделился с подписчиками неприятным инцидентом, случившимся в ночь на 10 августа. Как выяснилось, его соседи громко слушали музыку во время комендантского часа. Наиболее возмутителен тот факт, что это были русские песни.

Кроме того, ведущий отметил, что это уже не первый случай. Потом супруги Мирошниченко вызвали полицию.

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Тимур Мирошниченко возмутился из-за поведения киевлян

Мужчина опубликовал в инстаграмм-сторис короткое видео, где слышно, как кто-то около его дома громко слушает песню российского исполнителя Ивана Кучина.

Эти и другие виды радости жизни напротив Гидропарка,

– отметил телеведущий.

Кроме того, что это произошло в комендантский час, также в это время в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мирошниченко предположил, что песня играла у посетителей бани.

"Особый сюр в том, что сейчас тревога и справа и слева прожекторы шарят по небу в поисках шахедов из той страны, чью музыку слушают посетители ориентировочно бани", — добавил Тимур.



Тимур Мирошниченко пожаловался на соседей из-за русской музыки / Скриншот с инстаграмм-сторис

Важно ! За публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещения в торговых заведениях, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 гривен;

за повторное нарушение от 1 000 до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 гривен.

К слову, в конце июля в Белой Церкви мужчина громко слушал музыку государства-террориста в общественном месте. Это увидела девушка и сделала ему замечание. Тот ответил, что не видит в своих действиях ничего противоправного. После этого он уехал с пляжа. Однако во время конфликта гражданка сняла все события. Она вызвала полицию и передала им всю информацию. Со временем сотрудники Белоцерковского управления полиции установили нарушителя и составили соответствующий административный протокол.