Я офицер, – Тимур Мирошниченко рассказал о повестке и походе в военкомат

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко часто получает вопрос от поклонников о том, смог ли взять оружие в руки. Он рассказал о повестке и походе в военкомат.

Ведущий и шоумен Тимур Мирошниченко получал повестку, о чем рассказывал раньше. В интервью 24 Канала он поделился, что военнообязан.

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Тимур Мирошниченко о повестке и военкомате

Телеведущий рассказал, что учился на военной кафедре. Он приходил в военкомат накануне полномасштабного вторжения и уже во время войны.

Я военнообязанный, офицер, проходил военную кафедру в университете. Это абсолютно нормальный процесс – раз в несколько лет ты должен приходить в военкомат. В 2006 году я принял присягу на верность украинскому народу. С тех пор хожу в военкомат. Так совпало, что я был там в 2016 или 2017, в 2021 и теперь снова пригласили, чтобы проверить все документы. Я сходил, сделал это, – поделился Тимур Мирошниченко.

Шоумен добавил, что думает о том, что может стать на защиту страны на военном фронте: "Всякое может быть. Конечно, говорить, что этого никогда не произойдет, я не могу. Потому что мы все не знаем, что будет завтра. Все может быть".