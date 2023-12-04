Тимур Мирошниченко растрогал видео, как усыновленный сын впервые украшал елку

Семья Тимура Мирошниченко приготовилась к рождественским праздникам и украсила елку. Это первая елка для усыновленного сына Марселя.

Украинские звезды уже готовятся к праздникам. Телеведущий Тимур Мирошниченко решил показать, как он с семьей украшает дом.

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Мирошниченко украсили дом к праздникам

Звездные родители вместе с тремя детьми – Мией, Марком и Марселем украшали елку. Сначала Тимур Мирошниченко вытащил "виновницу" события, затем на него повесили гирлянду. После этого каждый из членов семьи принял участие в том, чтобы сделать елку яркой и красочной, вешая игрушки.

Шоумен рассказал, что это первая елка его усыновленного сына. Он всем интересуется и иногда не прислушивается к родителям, зато на лице малыша виднеется улыбка.

Первая елка Марселя. Рискованно с нашей стороны, имея ребенка, которому все интересно и каждое "осторожно" звучит, как вызов, но… Мы верим в стойкость елки и игрушек (самые слабые уже ушли от нас),

– поделился Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко украсил елку с семьей: видео

Подписчики с позитивом отреагировали на праздничный семейний ролик от семьи Мирошниченко.