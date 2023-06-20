Тимур Мирошниченко приехал к сыну в детдом: что он пообещал мальчику
Источник:Тимур Мирошниченко
Последнюю неделю Тимур Мирошниченко чуть ли не каждый день ездит в Житомир. Там расположен детдом, где они с Инной нашли сына. Ведущий впервые показал мальчика во весь рост и пообещал скоро забрать его домой.
Жена Тимура Мирошниченко Инна уже показывала фото с будущим сыном, но ни на одном из них не было видно его лица. В то время как шоумен опубликовал кадр, на котором держит малыша на коленях в коридоре детдома и смотрит с ним на дождь. Из этой фотографии видно, что мальчик действительно маленький для 2 лет.
Не пропустите Жена Мирошниченко показала фото сына, которого усыновляет, и рассказала о первых успехах
Совсем скоро ты будешь дома,
– подписал Тимур Мирошниченко.
Тимур Мирошниченко с сыном в детдоме / Фото из инстаграм-сторис ведущего
Что известно о мальчике, которого усыновляет Тимур Мирошниченко
- Неделю назад, в середине июня, Тимур Мирошниченко поделился, что нашел ребенка на усыновление. Он собрал документы и ждет решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Позже выяснилось, что мальчик из детдома в Житомире и после первой встречи звездные супруги ездят туда почти каждый день. Ему почти 2 года, но он такой маленький, что одежда на 9-месячных на него слишком велика.
- Напомним, что у Тимура и Инны Мирошниченко двое общих детей – 5-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марк.