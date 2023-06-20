Тимур Мирошниченко приехал к сыну в детдом: что он пообещал мальчику

Последнюю неделю Тимур Мирошниченко чуть ли не каждый день ездит в Житомир. Там расположен детдом, где они с Инной нашли сына. Ведущий впервые показал мальчика во весь рост и пообещал скоро забрать его домой.

Жена Тимура Мирошниченко Инна уже показывала фото с будущим сыном, но ни на одном из них не было видно его лица. В то время как шоумен опубликовал кадр, на котором держит малыша на коленях в коридоре детдома и смотрит с ним на дождь. Из этой фотографии видно, что мальчик действительно маленький для 2 лет.

Не пропустите Жена Мирошниченко показала фото сына, которого усыновляет, и рассказала о первых успехах

Совсем скоро ты будешь дома,

– подписал Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с сыном в детдоме / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Что известно о мальчике, которого усыновляет Тимур Мирошниченко