"Без срачей мы не можем": Тимур Мирошниченко назвал отличительную черту отбора этого года

На днях прошел Нацотбор Евровидения-2023, где судьи и украинцы избрали на музыкальный конкурс коллектив TVORCHI. Ведущий мероприятия Тимур Мирошниченко поделился, что в этом году изменилось и какой дальше может быть музыкальная индустрия.

Примечательно, что нынешний Нацотбор обошелся без скандалов, как это было раньше, например, последнюю дисквалификацию победительницы отбора 2022 Алину Паш. Вместо нее поехала группа Kalush Orchestra, которая победил на конкурсе в Италии.

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По словам Тимура, особенно на спокойный отбор в этом году повлияла война, расставившая более ценные приоритеты.

Пожалуй, таких громких скандалов действительно не было. И хочется, чтобы и наши артисты, и наши журналисты, наши зрители приняли за шаблон отбор этого года. Потому что, конечно, извиняюсь за жаргон, без срачов мы не можем, просто мне кажется, что сейчас люди свою негативную энергию все же направляют в другое русло. А тут пытаются отыскать что-то светлое и положительное,

– убежден ведущий.

Он говорит, что Национальный отбор на Евровидение за последние годы проходил этап трансформации по правилам участия в нем. Одним из важнейших стала четкая позиция по Крыму и выступлениям в стране-агрессоре России. Не все проходили этот "тест", поэтому выбирать в этом году финалистов было гораздо проще, ведь сразу "отсеивались" гастролеры.

"До финала дошли артисты с однозначно правильной гражданской позицией и уже нет смысла задавать вопросы: "Чей Крым?" и другие. Это тоже ограничивает на самом деле тот список артистов, которые могут участвовать, и не потому, что у нас плохие артисты. А потому , что они не отвечают тем правилам, которые по требованию общества появились в национальном отборе", – говорит Тимур.



Тимур Мирошниченко с победителями отбора 2023 – группой TVORCHI / Фото из инстаграмма Мирошниченко

Что касается его личных ощущений, то он видит, что теперь участники отбора понимают ответственность каждого слова, ведь теперь нельзя наговорить какого-нибудь бреда, а потом сказать, что был напуган чем-то: "Нет. Теперь каждый думает о том, что он говорит. И в большинстве своем те, у кого какое-то другое мнение, как правило просто молчат. Шоубизнес меняется в соответствии с требованиями времени, меняются имена. Я думаю, что очень многих артистов, которые до 24 февраля были в высшем эшелоне украинского шоубизнеса, мы никогда не услышим и не увидим. Потому что они не отвечают новому обществу".