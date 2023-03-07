Это большая проблема, – Тимур Мирошниченко возмутился из-за психологических курсов перед усыновлением

С начала полномасштабной войны с Россией многие знаменитости говорили об усыновлении, но занялась этим только семья Тимура Мирошниченко. Однако их постигли неожиданные трудности. Все из-за психологических курсов.

Тимур и Инна Мирошниченко определились, что хотят усыновить мальчика, сверстника их детей – Мии и Марка. Они собрали все необходимые разрешения, прошли медкомиссию и проверку жилищных условий, а с психологическими курсами возникли проблемы. И это не потому, что пара не готова к усыновлению.

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Тимур Мирошниченко возмутился из-за психологических курсов перед усыновлением

Тимур Мирошниченко жалуется, что киевлянам, готовым стать приемными родителями, психологические курсы растягивают на три месяца – по одному занятию в неделю, и пропускать их нельзя. Это при том, что в области всему учат за 10 дней.

По правилам нельзя пропускать ни одного занятия. То есть, надо быть уверенным, что ближайшие три месяца в любой день недели ты точно можешь посещать эти психологические курсы. В моем случае это большая проблема, потому что, к примеру, в мае мне нужно будет ехать в Ливерпуль на Евровидение,

– подчеркнул Тимур Мирошниченко.

Звездные супруги предлагали даже оплатить обучение всей группе, чтобы пройти курсы сразу, но им отказали, потому что менять систему никто не хочет. Ведущий говорит, что это нонсенс, когда дети годами ждут своих новых родителей, потому что те стоят в огромных очередях.

"Люди ждут годами, чтобы взять ребенка из детдома из-за безумных кип документов, из-за очередей на эти психологические курсы, из-за ожиданий решения суда. И все это время малыши остаются в детдоме. Украина шагает в Европу, поэтому я надеюсь, что именно европейцы помогут преодолеть эту нашу негибкую систему усыновления", – надеется Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото из инстаграма Инны