Ранее поддержал Украину: Тилль Линдеманн из Rаmmstein выпустил клип, снятый с россиянами в Москве

Лидер немецкой группы Rammmstein Тилль Линдеманн ранее публично говорил об Украине и даже помогал беженцам. А теперь артист выпустил клип с россиянами, снятый в Москве.

В последний год Линдеманн неоднократно поднимал украинский флаг на своих концертах. А в начале полномасштабного вторжения группа Rammstein отменила концерты в России.

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На днях солист германской группы опубликовал клип с россиянами. Линдеманн привлек к созданию видеоработы российскую актрису Аглаю Тарасову, с которой устроил экранную любовь и страстные поцелуи.

Над созданием клипа работала российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт. Их имена можно найти в описании клипа на ютубе.

Отметим, что клип снимался два года назад, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Главная локация – арена Большого Московского цирка. Все локации тоже отсняли в Москве при активном участии россиян.



Тилль Линдеманн снял клип в русском цирке / Скриншот с видео

Две россиянки, снявшиеся в ролике группы Rаmmstein, сейчас живут в России и продвигают русскую культуру. Они молчат о войне в Украине, но хвалятся клипом с Линдеманном.

Два года клип, снимавшийся в Москве с россиянами, оставался неопубликованным. Что побудило лидера рок-группы показать его сейчас, несмотря на войну в Украине – неизвестно.

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