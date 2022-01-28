Тихо плакала, – Маша Ефросинина о депрессии, когда ее карьера пошла на спад

Украинская ведущая Маша Ефросинина стала популярной в молодом возрасте. Поэтому спад ее карьеры произошел рано и был причиной депрессивного состояния.

Успешная телеведущая Маша Ефросинина рассказала о первых проявлениях популярности. Звезда призналась, что впервые почувствовала, что стала известной – в маршрутке.

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Маша Ефросинина о популярности и депрессии

"Я села после очередного эфира в маршрутку, передала за проезд, и поняла, что все люди повернулись на меня, включая водителя, который остановил маршрутку. Все сказали: "Это вы?". И начали протягивать мне бумажки, гривны, деньги, кто-то на руке попросил расписаться. Я ужасно испугалась и вылетела. Я не была к этому готова, я понимала, что я себе не принадлежу в какой-то мере", – поделилась Маша Ефросинина.

Но после того, как у телезвезды произошел взлет карьеры, все пошло на спад. В 2005 году она провела Евровидение и надеялась, что ее снова начнут приглашать на шоу. Но этого не произошло.

Я тихо плакала, тогда рядом был только Тимур и маленькая Наночка годовалая. Я помню тот год в полумраке, черном цвете. Слава в 18-20 лет – это серьезное испытание для человеческой психики. Это случилось и со мной. Если у меня была депрессия в моей жизни, то она была тогда,

– призналась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото с инстаграма звезды