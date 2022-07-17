Легендарный The Rolling Stones спел с детьми из Киева: трогательное видео из Вены
Источник:ютуб-канал Matt Lee
В пятницу, 15 июля, культовая британская рок-группа The Rolling Stones выступила в Вене. На свой сольник музыканты пригласили два хора из Украины, с которыми спели хит You Can't Always Get What You Want.
The Rolling Stones собрал самый большой стадион Австрии – стадион Эрнста Хаппеля – и продемонстрировал свою солидарность с Украиной. На концерт, посвященный своему 60-летию на сцене, группа пригласила хор мальчиков "Дзвіночок" и хор девочек "Вогник".
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The Rolling Stones спел с детьми из Украины
В Вену украинские дети приехали из Киева. Чтобы спеть с легендарной группой The Rolling Stones, они преодолели 15 часов дороги. "Они прошли долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером. Они проехали всю дорогу", – выкрикнул фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер со сцены.
Интересно, что вместе с хорами из Украины The Rolling Stones исполнил хит 1969 года You Can't Always Get What You Want, который обычно играют в начале шоу-программы. Однако на этот раз вышел с ним на бис.
The Rolling Stones с детским хорами "Дзвіночок" и "Вогник" в Вене: смотрите видео онлайн
Кстати, хористы из Украины были одеты в белые футболки с фирменным логотипом The Rolling Stones – ртом с выпученным языком. Однако эмблема была не привычного красного цвета, а патриотическая – сине-желтая.
Прекрасное шоу в Вене, огромное спасибо! И огромная благодарность замечательным хорам, присоединившимся к нам на бис из Украины,
– трогательно написал группу в 3,3-миллионном инстаграм-профиле.
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К теме The Rolling Stones и Guns N' Roses поддержали Украину на концерте в Лондоне
Группа The Rolling Stones не первая, кто спела с украинцами. Британская рок-группа Coldplay сделала это уже дважды:
- впервые – 8 июля в Польше, на стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. На одну сцену с Крисом Мартином вышел уличный музыкант из Украины, игравший на набережной Вислы. В дуэте они спели хит "Океана Эльзы" – "Обійми";
- второй раз – 10 июля в Германии. На концерте в Берлине Coldplay спел с детским хором Color Music из Днепра. Крис Мартин и маленькие украинцы исполнили хит Something just like this о Супергерое. Интересно, что на протяжении всего сольника певец был с патриотической сине-желтой повязкой на руке.