Легендарный The Rolling Stones спел с детьми из Киева: трогательное видео из Вены

В пятницу, 15 июля, культовая британская рок-группа The Rolling Stones выступила в Вене. На свой сольник музыканты пригласили два хора из Украины, с которыми спели хит You Can't Always Get What You Want.

The Rolling Stones собрал самый большой стадион Австрии – стадион Эрнста Хаппеля – и продемонстрировал свою солидарность с Украиной. На концерт, посвященный своему 60-летию на сцене, группа пригласила хор мальчиков "Дзвіночок" и хор девочек "Вогник".

Читайте также Гарри Стайлз помог Украине так, что заценила даже Верховная Рада

The Rolling Stones спел с детьми из Украины

В Вену украинские дети приехали из Киева. Чтобы спеть с легендарной группой The Rolling Stones, они преодолели 15 часов дороги. "Они прошли долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером. Они проехали всю дорогу", – выкрикнул фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер со сцены.

Интересно, что вместе с хорами из Украины The Rolling Stones исполнил хит 1969 года You Can't Always Get What You Want, который обычно играют в начале шоу-программы. Однако на этот раз вышел с ним на бис.

The Rolling Stones с детским хорами "Дзвіночок" и "Вогник" в Вене: смотрите видео онлайн

Кстати, хористы из Украины были одеты в белые футболки с фирменным логотипом The Rolling Stones – ртом с выпученным языком. Однако эмблема была не привычного красного цвета, а патриотическая – сине-желтая.

Прекрасное шоу в Вене, огромное спасибо! И огромная благодарность замечательным хорам, присоединившимся к нам на бис из Украины,

– трогательно написал группу в 3,3-миллионном инстаграм-профиле.

Для просмотра всех фото перелистывайте вправо

К теме The Rolling Stones и Guns N' Roses поддержали Украину на концерте в Лондоне

Группа The Rolling Stones не первая, кто спела с украинцами. Британская рок-группа Coldplay сделала это уже дважды: